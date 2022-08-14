ВСУ: Пески – под контролем Украины, однако ситуация тяжелая

Поселок Пески Покровского района Донецкой области и в дальнейшем находится под контролем ВСУ. Однако ситуация там тяжелая, интенсивные бои продолжаются, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Этой ночью оккупанты в очередной раз пытались штурмовать поселок, хотя российские пропагандисты заявляли, что РФ полностью его контролирует.

Кроме Песков, есть еще несколько горячих точек. Россияне также пытаются штурмовать Красногоровку, а 13 августа снова шли в наступление на Марьинку.