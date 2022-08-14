Польша разрабатывает решение для отказа россиянам в выдаче виз

Польша работает над концепцией, позволяющей отказывать россиянам в выдаче виз, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик.

Вавжик заявил, что Польша выступает за расширение санкций ЕС, особенно по приостановке действия соглашения об упрощении визового движения для граждан Российской Федерации. В то же время, он признал, что не все страны Евросоюза на это согласны.

"Против этого выступают крупные страны-члены, включая Германию, Францию ​​и Нидерланды. В связи с тем, что невозможно преодолеть сопротивление этих стран о приостановке действия соглашения об упрощении визового движения для граждан РФ, Польша работает над новым решением" , – сказал он.

Вавжик добавил, что польская дипломатия уже несколько недель ведет переговоры по этой теме с некоторыми государствами-членами и отметил, что подобный взгляд на эти вопросы имеют также Литва, Латвия и Эстония, Чехия и Словакия.

"Мы можем ожидать решения по этому вопросу в ближайшие недели" , - добавил дипломат.

Вавжик напомнил, что Польша уже несколько месяцев не выдает туристические визы гражданам РФ. Сейчас их получают только россияне, которые из-за работы вынуждены пересекать польско-российскую границу, в том числе водители грузовиков, дипломаты, а также лица с картой поляка и члены семей граждан Польши и других стран ЕС.