Кабмин внес законопроект об отмене льготного налогообложения на топливо

Правительство внесло в Верховную Раду законопроект об отмене льготного налогообложения на топливо. Он будет включать в себя возврат акцизного сбора для всех видов топлива без исключения, сообщает Обозреватель.

Об этом заявил нардеп, замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Ярослав Железняк.

Он отметил, что законопроект внесло правительство, а не народные депутаты.

"Текста еще нет, но по моей информации там будет: возврат акцизного сбора для всех видов топлива без исключения, возврат НДС на топливо до 20% (сейчас 7%)" , – отметил нардеп.

На сайте﻿ парламента уже есть карточка законопроекта. В настоящее время документ направлен на рассмотрение профильного комитета.