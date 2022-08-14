Кабмин внес законопроект об отмене льготного налогообложения на топливо
Правительство внесло в Верховную Раду законопроект об отмене льготного налогообложения на топливо. Он будет включать в себя возврат акцизного сбора для всех видов топлива без исключения, сообщает Обозреватель.
Об этом заявил нардеп, замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Ярослав Железняк.
Он отметил, что законопроект внесло правительство, а не народные депутаты.
"Текста еще нет, но по моей информации там будет: возврат акцизного сбора для всех видов топлива без исключения, возврат НДС на топливо до 20% (сейчас 7%)", – отметил нардеп.
На сайте парламента уже есть карточка законопроекта. В настоящее время документ направлен на рассмотрение профильного комитета.