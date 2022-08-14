Верещук призвала жителей Херсонской области эвакуироваться

Жители Херсона, особенно женщины с детьми, должны эвакуироваться, ведь идет тяжелая зима, сообщает Укринформ.

Об этом во время открытия транзитного хаба в Запорожье для эвакуированных жителей Херсонской области сказала вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Эвакуируйтесь. Идет тяжелая зима. Нам нужно вам помочь, спасти от холодов и врага" , - призвала она.

По словам Верещука, если нет возможности эвакуироваться, люди должны связаться с представителями ОВА.

В настоящее время из Херсонской области выехало около 50% населения.