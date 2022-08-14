Bitcoin превысил 25 000 долларов впервые с июня

Самая популярная криптовалюта Bitcoin пересекла отметку 25 тыс долларов впервые с середины июня, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Bloomberg.

Рост цены на криптовалюту составил 2,2% до 25 031 долларов в первые часы с начала торгов 14 августа. По состоянию на 6 утра по нью-йоркскому времени цена составила 24 750 долларов.

Рост Bitcoin уже пятый день подряд объясняется данными индекса потребительских цен в США, которые оказались ниже ожидаемых. Стоимость криптовалюты все еще на 46,5% ниже ее цены на начало 2022 года.

Другая криптовалюта Ethereum выросла на целых 2% до 2030 долларов, превысив 2000 долларов впервые с 31 мая из-за оптимистических прогнозов по завершению долгожданного обновления программного обеспечения его блокчейна, известного как Merge.