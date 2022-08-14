В Ереване в результате взрыва в ТЦ погиб человек

В Ереване в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" погиб один человек. Еще 20 человек получили ранения, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом заявил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Восканян.

На месте работают 20 пожарных расчетов, а также задействована пожарная лестница и дежурит психолог.

По данным издания, под завалами находятся люди.

Напомним, сегодня в Ереване прогремел взрыв в торговом центре. По предварительной информации, загорелся склад фейерверков и салютов.

Взрыв прогремел около 12:30 по киевскому времени. После него начался пожар.

Возле торгового центра сильное задымление на большой территории, жители близлежащих домов держат окна закрытыми из-за густого дыма.