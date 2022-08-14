ГПСУ: россияне обстреляли восемь общин на севере Украины

Российские войска снова ударили по Черниговской и Сумской областям. В результате обстрела есть повреждения гражданской инфраструктуры, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Под вражеским обстрелом оказались семь общин Сумской области и одна – Черниговской. Всего зафиксировали 150 "прилетов".

Россияне применили минометы, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Оккупанты обстреливали Украину со своей территории, а именно из населенных пунктов Троицкое, Николаево-Дарьино, Черноземный городок, Теткино.

В результате обстрелов повреждены частные дома и гражданская инфраструктура.