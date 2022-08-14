Федоров: оккупанты бегут из Херсона в Мелитополь

Федоров: оккупанты бегут из Херсона в Мелитополь
Фото: Валерий Дед

Российские военные после удара по мостам в Херсонской области передислоцируются в Мелитополь, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил городской голова Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Они передислоцируются в Мелитополь. Поэтому наши силы сопротивления, партизанское движение готовы их встречать. Есть сообщения, что кто-то передислоцируется из Херсона в Мелитополь, потому что это ближайшая точка в Крым. С нее они хотят вести какое-нибудь командование", - сказал мэр.

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