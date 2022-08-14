Делегация Конгресса США сегодня снова посетит Тайвань

Сегодня, 14 августа 2022 года, делегация Конгресса США снова посетит частично признанное островное государство Тайвань, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Американского института на Тайване.

Сообщается, что американская делегация будет находиться на Тайване 14-15 августа. У нее запланированы встречи с лидерами этой страны, чтобы обсудить американо-тайваньские отношения, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Делегацию возглавит сенатор Эд Марки (Демократическая партия). С ним также поедут члены Палаты представителей Джон Гараменди, Алан Лоуэнталь, Дон Бейер (все из Демократической партии) и Аумуа Амата Коулман Радеваген (Республиканская партия).

Отметим, на данный момент нет реакции Китая на этот визит, но приезд на Тайвань американской делегации во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси в начале августа привел к очередному витку напряженности между Вашингтоном и Пекином.