Полиция: в Киевской области аферисты выманивали деньги на "нужды" ВСУ

Правоохранители разоблачили мошенников, которые выманивали деньги у бизнесменов из Киевской области. Аферисты писали "письма" от имени местных чиновников, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом написал руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

Аферисты собирали средства у предпринимателей якобы на нужды Вооруженных сил. Они рассылали "письма" от имени начальника Обуховской районной военной администрации. Мошенники маскировались, меняли телефоны и сим-карты.

Схему раскручивали на протяжении двух месяцев. Ее организовали двое 25-летних жителей Днепра. Сейчас злоумышленники находят в следственном изоляторе.

Полиция проверяет, были ли причастны мошенники к другим преступлениям. Жертв аферистов просят обратиться на линию "102".