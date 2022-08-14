Засуха в Европе может быть худшей за последние 500 лет, - Guardian

Реки Европы высыхают, ведь нынешняя засуха может быть худшей за последние 500 лет. Местами самую большую реку Франции Луар можно перейти пешком. Рейн быстро становится непроходимым для барж. В Италии река По на 2 метра ниже нормы, что наносит вред урожаю, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.

Засуха в Европе может привести к драматическим последствиям для промышленности, грузовых перевозок, производства энергии и пищевых продуктов - так же, как дефицит поставок и рост цен из-за вторжения России в Украину.

Ухудшение климата, как чрезвычайно засушливые зима и весна, а затем рекордные летние температуры и повторяющиеся волны жары привели к тому, что основные водные пути Европы не пополняются и все чаще перегреваются.

Поскольку в течение почти двух месяцев в Западной, Центральной и Южной Европе не было зафиксировано значительных осадков, а в ближайшее время их не прогнозируют, метеорологи говорят, что засуха может стать худшей на континенте за более 500 лет.

"За последние 500 (лет - ред.) не было других событий, подобных засухе 2018 года. Но этот год, я думаю, хуже" , - сказал Андреа Торети из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии.

Он отметил, что существует "очень высокий риск сухих условий" в течение следующих трех месяцев, добавив, что без эффективного смягчения интенсивность и частота засух "резко возрастет в Европе, как на севере, так и на юге".

Напомним, во Франции этим летом зафиксировали аномальную жару. В стране начались масштабные пожары, которые пытались погасить тысячи спасателей.