Грозы, дожди и жара до +37: прогноз погоды на неделю

Согласно данным Укргидрометцентра, в Украине на следующей неделе ухудшится погода. Синоптики прогнозируют жару, а также ливни и грозы, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

15 августа

На всей территории Украины, кроме Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областей, ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха днем будет колебаться от +24 до +36 градусов. Ночью термометры покажут от +14 до +21 градуса.

16 августа

Во вторник на территории всей страны прогнозируют осадки с грозой. Днем температура будет колебаться от +24 до +34 градусов. Ночью синоптики прогнозируют от +15 до +24 градусов.

17 августа

По всей Украине, кроме Луганской области, синоптики прогнозируют дожди с грозами. Жарче всего будет на востоке страны - в Луганской области температура воздуха достигнет +37 градусов, в Донецкой - +36 градусов. В общем в стране температура днем будет колебаться от +24 до +37 градусов. Ночью - от +15 до +24 градусов.

18 августа

На Западе будет жарко и солнечно. В других регионах снова ожидаются ливни и грозы. Днем температура будет колебаться от +26 до +35 градусов. Ночью синоптики прогнозируют от +15 до +22 градусов.

19 августа

В пятницу на Левобережной Украине, кроме Черниговской области, прогнозируют непогоду - грозу и дожди. При этом на Правобережной ожидается солнечная погода. Температура воздуха днем будет колебаться от +27 до +35 градусов. Ночью - от +15 до +22 градусов.