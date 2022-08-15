В Болгарию прибывают американские военные для защиты восточного фланга НАТО

Американские солдаты из 101-й воздушно-десантной дивизии США прибывают в Болгарию в рамках операции по усилению восточного фланга НАТО, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

По данным издания, точное число американцев, которые будут дислоцированы в Болгарии неизвестно.

Однако общая численность военных 101-й дивизии, части которой разместятся в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, составляет более двух тысяч человек.

Кроме американцев, для укрепления НАТО в Болгарию приедут 750 итальянских военнослужащих с 50 единицами боевой техники.

Сама Болгария предоставит блоку 140 военнослужащих Сухопутных войск страны и до 15 офицеров в штабе группы.