Знаки Зодиака, названные любимцами Фортуны

Гороскоп с 15 по 21 августа 2022 года расскажет о трех знаках Зодиака, которые станут главными везунчиками на этой неделе. В деньгах, любви, финансах - счастье может прийти внезапно, вы даже опомниться не успеете, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

Прогнозом поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Лев - главный везунчик недели

По мнению астролога, Львы на этой неделе - любимцы фортуны. Удача их ждет во всем, особенно в вопросах юриспруденции, обучения, в решении вопросов, связанных с иностранцами.

Однако нужно аккуратно инвестировать деньги. Особо не рискуйте чужими деньгами.

Рыбы смогут подзаработать

Астр лог считает, что Рыбы найдут новый источник подработки и получения дополнительных доходов.

Но возникнет другая проблема: как быть с детьми и находиться на работе одновременно. Выход есть, эксперт советует вам обсудить вариант удаленки, что поможет решить данную проблему.

Рак встретит любовь

Раки могут встретить в пути свою судьбу. Интересно, что это будет любовь с первого взгляда, но вы можете о ней так и не признаться.

Кроме того, на этой неделе обратите внимание на инженерные коммуникации в доме. Что-то может выйти из строя, будьте осторожны.