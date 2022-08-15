ISW назвал приоритетные направления для РФ в войне против Украины

ISW назвал приоритетные направления для РФ в войне против Украины
Фото: Facebook

Институт изучения войны (ISW) назвал направления, на которых ведутся самые активные боевые действия, а также те, которые приоритетны для россиян в войне против Украины, сообщает Украинская правда.

Оккупанты и украинские защитники ведут активные боевые действия по следующим направлениям: город Харьков и северо-восточная часть Харьковской области по линии Изюм – Славянск; Северско-Лисичанский район; Бахмут; район городов Авдеевка-Донецк; Южной Украины.

Эти диспозиции свидетельствуют о том, что Москва предпочитает продвижение своих войск вокруг Бахмута и, возможно, в Северск, в то же время пытаясь использовать активность сил так называемой "ДНР", чтобы захватить территории, которые им не удалось взять с 2014 года на авдеевском направлении.

Высокая концентрация добровольческих батальонов вокруг Изюма и Славянска свидетельствует о том, что эта территория не в центре внимания России и может быть уязвима для украинских контратак.

Скопление сил в Херсонской области и вокруг нее может создать значительные трудности для российского командования и управления, особенно если украинские силы продолжат контрнаступление.

Состав русских войск вдоль Южного направления относительно разнообразнее, чем на других направлениях.

Российское военное руководство, вероятно, направило смешанные силы в этот район, чтобы оградить его от ожидаемого украинского контрнаступления.

Ключевые выводы аналитиков института:

  • Российские войска в Украине действуют примерно в шести группировках.
  • Оккупанты совершили наземные атаки к северу от Харькова, к юго-западу от Славянска, к востоку от Северска и достигли неопределенных достижений вокруг Бахмута.
  • Сообщается, что украинские войска нанесли удар по сосредоточению войск Вагнера в Попасной Луганской области, нанеся потери.
  • 42 государства призвали российские войска выйти из Запорожской атомной электростанции в Энергодаре всего за два-четыре часа до следующего удара по Энергодару.
  • Украинские войска нанесли удар по Антоновскому автодорожному мосту, вероятно, сделав все три автомобильных моста и на правый берег Днепра непригодными для тяжелой техники.
  • Российские военные комиссии продолжают сталкиваться с трудностями привлечения россиян к подписанию контрактов на военную службу.
  • Российские оккупационные власти продолжали принимать рублевизационные меры и собирать данные о гражданском населении на оккупированных территориях, чтобы создать условия для референдумов об аннексии.

Новости

Популярные темы форума

analytics