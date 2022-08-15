Минобороны: в польской авиации появятся самолеты из США и Южной Кореи
Польская армия будет выводить постсоветскую технику и оснащаться самым современным вооружением. Таким образом военные смогут гарантировать безопасность государства, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.
Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
"Использовать и в дальнейшем постсоветскую технику уже невозможно. Мы выведем самолеты МиГ-29 и Су-22 в очень короткий срок. Кроме американских F-16 и F-35, в польской авиации появятся южнокорейские учебно-боевые самолеты", - сказал чиновник.
Он заверил, что процесс укрепления Вооруженных сил Польши прогрессирует.
"Мы развиваем Войско Польское, создаем новые подразделения, оснащаем солдат современной техникой, усиливаем наши вооруженные силы, нашу авиацию. Я покупаю технику, проверенную в боях, которая гарантирует безопасность Польши", - добавил Блащак.