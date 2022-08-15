Минобороны Британии: Для РФ неспособность захватить Донецкую область — провал

По информации Министерства обороны Великобритании, Кремль расценит неспособность военных оккупировать Донецкую область как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине, сообщает Новое время.

В сводке ведомства говорится, что 11 августа российские СМИ сообщили, что главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что дата референдума о "присоединении к России" будет объявлена после "полного освобождения ДНР".

В июне журналисты-расследователи опубликовали доказательства того, что "ДНР" планирует стратегию проведения такого референдума и обеспечения того, чтобы не менее 70% голосов были за присоединение к России.

В ведомстве отметили, что вполне вероятно, что Россия находится на этапе планирования проведения референдума, хотя пока неясно, принято ли окончательное решение о проведении голосования.