Сводка Генштаба: Россияне потеряли еще 12 танков и 200 вояк

Сводка Генштаба: Россияне потеряли еще 12 танков и 200 вояк
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Согласно данные Генштаба ВСУ, российские войска с 24.02 по 15.08 потеряли около 47,8 тысячи вояк и 1876 танков.

Общие потери россиян за время войны составили:

  • личного состава – около 43750 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1876 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4141 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 985 (+5) ед,
  • РСЗО - 261 (+0) ед,
  • средств ПВО - 136 (+0) ед,
  • самолетов – 233 (+0) ед,
  • вертолетов – 195 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 787 (+3),
  • крылатых ракет – 187 (+0),
  • кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3044 (+5) ед,
  • специальной техники – 92 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Новости

Популярные темы форума

analytics