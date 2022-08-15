Сводка Генштаба: Россияне потеряли еще 12 танков и 200 вояк
Согласно данные Генштаба ВСУ, российские войска с 24.02 по 15.08 потеряли около 47,8 тысячи вояк и 1876 танков.
Общие потери россиян за время войны составили:
- личного состава – около 43750 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1876 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4141 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 985 (+5) ед,
- РСЗО - 261 (+0) ед,
- средств ПВО - 136 (+0) ед,
- самолетов – 233 (+0) ед,
- вертолетов – 195 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 787 (+3),
- крылатых ракет – 187 (+0),
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3044 (+5) ед,
- специальной техники – 92 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.