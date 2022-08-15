В Украине в 8 раз уменьшилось количество продаж недвижимости

Платформа для работы с открытыми данными Опендатабот, ссылаясь на данные Минюста, сообщает, что во втором квартале 2022 года нотариусы оформили сделки купли-продажи 20 477 объектов недвижимости, сообщает Экономическая правда.

Так, за апрель, май и июнь текущего года было оформлено 9417 соглашений о приобретении квартир. Это 13% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году.

"Несколько больше сделок за этот период нотариусы оформили по купле-продаже земельных участков - 11 060. Это почти 16% прошлогодних показателей за второй квартал" , - говорится в сообщении.

В настоящее время в Украине работает 4917 нотариусов. К моменту вторжения РФ в Украину в феврале их было 6560 человек.