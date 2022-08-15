Кличко призвал готовить на зиму теплую домашнюю одежду и одеяла

Городской глава Киева Виталий Кличко призывает киевлян подготовиться к тому, что этой зимой в домах будет холодно, могут быть перебои с газо- и электроснабжением, сообщает Украинская правда.

"Не хочу успокаивать всех и говорить, что все будет хорошо. Мы живем в суровых реалиях и должны просчитывать разные сценарии.

Газ – это ответственность правительства, там нас заверили, что газ для населения будет и что дорожать он не будет. Это ожидание. Но мы не исключаем, что могут быть террористические акты, атаки по газонасосным станциям. Этот сценарий мы тоже учитываем" , - заверил столичный мэр.

По словам Кличко, городские власти закупили генераторы, топливо для этих генераторов. В первую очередь они пойдут на больницы, на сады и школы.

"Мы сделаем все возможное и невозможное, что зависит от нас, чтобы в домах было тепло. Но прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма – 21 градус, а может быть 19 или 18" , - подчеркнул глава города.

Кличко добавил, что "могут быть и перебои с электричеством", но власти сделают все, чтобы этого не было.

"Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или не будет газа, у нас есть запасы мазута. Какое-то время мы сможем функционировать автономно. Но это достаточно короткий промежуток времени, который необходим, чтобы решить проблему" , – уточнил он.

Мэр также сказал, что в марте в Киеве находились примерно один миллион киевлян, а сейчас, по данным мобильных операторов о количестве телефонов в городе, в столице примерно три миллиона человек – хоть и не все из них киевляне.

"Сегодня официально стали на учет около 120 тысяч внутренних переселенцев, а по нашим расчетам, их около 200 тысяч. А около одного миллиона киевлян еще не вернулись в город" , – сказал Кличко.

Он также подчеркнул, что Киев был целью агрессора и целью агрессора остается, но заверил, что столица теперь гораздо лучше подготовлена ​​к вероятному наступлению врага.