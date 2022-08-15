Минфин: Украина ожидает до $16 млрд помощи до конца года

До конца года Украина рассчитывает получить до 16 млрд долларов внешнего финансирования, заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.

"Это зависит от успешности проведенных переговоров, до 30 миллиардов может быть. Это с начала войны в переговорах. Мы уже получили 14, то есть до конца года можем получить еще от 12 до 16 миллиардов" , - сказал он.

Так, в сентябре ожидаются поступления по программе макрофинансовой поддержки от ЕС, по которой Украина еще должна получить 8 млрд евро. При этом средства поступят несколькими траншами, в сентябре - не все.