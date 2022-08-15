Госбюджет-2023 будет чрезвычайно жестким – министр финансов

По словам министра финансов Сергея Марченко, в Минфине уже планируют проект закона о госбюджете на 2023 год и он будет "чрезвычайно жесткий", сообщает Экономическая правда.

"Это бюджет возможностей в условиях войны. Но при этом есть надежда, что мы сможем его профинансировать. Ключевая задача – нахождение средств, в том числе с помощью наших партнеров-стран, чтобы профинансировать дефицит бюджета" , – рассказал Марченко.

По его словам, все расходы бюджета будут пересмотрены и оптимизированы. По словам министра, с одной стороны, госбюджет на 2023 год будет чрезвычайно сложен, ведь его макропоказатели трудно объективно оценить.

Марченко добавил, что в то же время бюджет будет достаточно простым, потому что нужно будет профинансировать только пенсии пенсионерам, зарплаты медикам, педагогам, социальную защиту граждан, выплаты внутренне перемещенным лицам и выделить средства на военную кампанию и армию.

При этом глава Минфина не назвал курс гривни, который будет заложен в бюджете на следующий год.