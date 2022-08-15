Зеленский уволил руководителей управлений СБУ в Киеве и трех областях

Президент Зеленский уволил начальников управлений СБУ в Киеве и Киевской, Львовской и Тернопольской областях.

Соответствующие указы опубликованы на сайте ОП.

Так, указом №575/2022 уволен Артем Бондаренко с должности начальника Управления СБУ во Львовской области, а указом №578/2022 он назначен главой Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Указом №576/2022 Президент уволил Сергея Зайца с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, а указом №577/2022 – Юрия Борейчука с должности руководителя СБУ в Тернопольской области.