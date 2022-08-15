Энергоатом сообщил о последствиях вражеских обстрелов ЗАЭС

Российские оккупационные войска на прошлой неделе несколько раз обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции. Все результаты обстрелов озвучил Энергоатом.

По состоянию на 08:00 15 августа 2022 г. Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Так, в результате российских обстрелов: