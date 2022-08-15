Энергоатом сообщил о последствиях вражеских обстрелов ЗАЭС

Энергоатом сообщил о последствиях вражеских обстрелов ЗАЭС

Российские оккупационные войска на прошлой неделе несколько раз обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции. Все результаты обстрелов озвучил Энергоатом.

По состоянию на 08:00 15 августа 2022 г. Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Так, в результате российских обстрелов:

  • на одном из энергоблоков ЗАЭС сработала аварийная защита, в результате чего один из трех работающих энергоблоков был отключен;
  • оккупанты повредили азотно-кислородную станцию, объединенный вспомогательный корпус, насосную станцию стоков и открытое распределительное устройство 750 кВ;
  • повреждена пожарная часть, расположенная на территории ЗАЭС и предназначенная для ее защиты от пожаров;
  • существует риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ;
  • повреждены три датчика радиационного мониторинга.

Новости

Популярные темы форума

analytics