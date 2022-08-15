Энергоатом сообщил о последствиях вражеских обстрелов ЗАЭС
Российские оккупационные войска на прошлой неделе несколько раз обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции. Все результаты обстрелов озвучил Энергоатом.
По состоянию на 08:00 15 августа 2022 г. Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.
Так, в результате российских обстрелов:
- на одном из энергоблоков ЗАЭС сработала аварийная защита, в результате чего один из трех работающих энергоблоков был отключен;
- оккупанты повредили азотно-кислородную станцию, объединенный вспомогательный корпус, насосную станцию стоков и открытое распределительное устройство 750 кВ;
- повреждена пожарная часть, расположенная на территории ЗАЭС и предназначенная для ее защиты от пожаров;
- существует риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ;
- повреждены три датчика радиационного мониторинга.