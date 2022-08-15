ОК "Юг": Тяжелая техника по Антоновскому мосту не проедет
Оккупанты не могут использовать для перемещения тяжелой техники Антоновский мост на Херсонщине, сообщает Украинская правда.
Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк во время брифинга в медиацентре "Украина – Укринформ".
"Нанесенные удары не позволяют использовать эти мосты для перемещения тяжелой техники.
Мы продолжаем (удерживать - ред) огневой контроль над всеми транспортными и логистическими артериями на оккупированной территории, поскольку осознаем, как и оккупационные войска, что у врага высокая зависимость от этих артерий", - сказала она.
Гуменюк не уточнила, о каких именно мостах, кроме Антоновского, идет речь. Однако в воскресенье Гуменюк подтвердила, что ВСУ уже атаковали Антоновский мост, железнодорожный мост в Херсоне и Каховский мост.