Нардеп: Рада продлила военное положение и мобилизацию

Верховная Рада поддержала продление военного положения в Украине на 90 дней. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Отмечается, что военное положение продлено до 21 ноября 2022 года.

Также Рада поддержала утверждение Указа о "Продлении срока проведения общей мобилизации".

Оба голосования "ЗА" – 328 депутатов.

Напомним, президент Владимир Зеленский в пятницу, 12 августа, внес в Верховную Раду законопроекты о продолжении мобилизации и военного положения.