На ж/д вокзале Харькова усилят меры безопасности
Укрзализныця ужесточает меры безопасности на железнодорожном вокзале Харькова, в частности, будет установлена комплексная система осмотра багажа пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
"С завтрашнего дня на вокзале заработает установленная комплексная система осмотра багажа пассажиров, которая включает в себя 2 стационарных металлоискателя ("рамка"), 2 рентгено-телевизионных интроскопа, ручные металлодетекторы", - говорится в сообщении.
Попасть на вокзал Харькова будет возможно только через центральный вход, отправка поездов будет осуществляться с первой платформы.
"Просим пассажиров обратить внимание на эти изменения и прибывать на вокзал не менее чем за час до отправки поезда, чтобы успеть пройти осмотр багажа", - подчеркнули в УЗ.