На ж/д вокзале Харькова усилят меры безопасности

Укрзализныця ужесточает меры безопасности на железнодорожном вокзале Харькова, в частности, будет установлена комплексная система осмотра багажа пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"С завтрашнего дня на вокзале заработает установленная комплексная система осмотра багажа пассажиров, которая включает в себя 2 стационарных металлоискателя ("рамка"), 2 рентгено-телевизионных интроскопа, ручные металлодетекторы" , - говорится в сообщении.

Попасть на вокзал Харькова будет возможно только через центральный вход, отправка поездов будет осуществляться с первой платформы.