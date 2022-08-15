Нардепы: ВР избрала новых членов Высшего совета правосудия

Верховная Рада поддержала кандидатуры Романа Маселко и Николая Мороза на должности членов Высшего совета правосудия. Об этом сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») и Ярослав Железняк («Голос»).

Железняк уточнил, что Мороз набрал на рейтинговом голосовании 291 голос, Маселко – 203.

Гончаренко добавил, что в настоящее время в ВСП назначены шесть членов из 22, а кворум составляет 15 человек.

«То есть ВСП почти полгода (с 22 февраля) нормально не функционирует. И не нужно все переводить на войну» , – заявил он.

На должности претендовали четыре человека. По квоте Верховной Рады в Высший совет правосудия могла войти судья Елена Заичко (137 голосов) и адвокат, бывший инспектор ВСП Виталий Талько (79 голосов).

Высший совет правосудия (ВСП) – созданный в 2017 году независимый конституционный орган государственной власти и судейского управления. Он принимает решение о назначении судей и их увольнении, привлекает к дисциплинарной ответственности судей и прокуроров и т.д.