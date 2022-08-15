Bloomberg: риск рецессии в еврозоне достиг самого высокого уровня с 2020 года

Риск рецессии в еврозоне достиг самого высокого уровня с ноября 2020 года. Первой жертвой экономического спада может стать Германия — уже в третьем квартале-2022, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на мнение экономических экспертов, опрошенных агентством.

Главная причина рецессии — дефицит энергоресурсов в сочетании с рекордной инфляцией.

Вероятность сокращения объемов производства в течение двух кварталов подряд эксперты оценили в 60% по сравнению с 45% в августе и с 20% до вторжения России в Украину.

Ожидается, что инфляция в среднем в еврозоне составит почти 8% в 2022 году, что примерно в четыре раза превышает цель Европейского центробанка, и 4% в 2023 году. Респонденты по-прежнему считают, что к 2024 году инфляция замедлится до целевого показателя в 2%.