Гайдай: в результате взрыва в Попасной могли погибнуть более 100 "вагнеровцев"

В результате удара ВСУ по штабу российской частной военной компании "Вагнера" ​​во временно оккупированной Попасной, вероятно, ликвидировано более 100 российских наемников, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Гайдай в эфире национального телемарафона и в своем Telegram.

"Луганщина держит оборону. Очередным доказательством стал "хлопок" в Попасной с гибелью "вагнеровцев". Пока деталей не будем озвучивать. Но если окажется, что в конце концов более 100 вагнеровцев из руководящего состава погибли, это для нас уже не будет новостью".

Гайдай посоветовал дождаться официального сообщения Генштаба ВСУ, но отметил, что куратор ЧВК Евгений Пригожин, скорее всего, никак не пострадал, но среди убитых, мол, есть его заместители.

14 августа российские телеграм-каналы сообщили об ударе ВСУ по штабу "ЧВК Вагнера" в оккупированной Попасной Луганской области, фото которого на днях опубликовал российский военкор.