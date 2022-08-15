SRF: Швейцария пересматривает правила для беженцев из Украины

Швейцария пересматривает правила социальной помощи для беженцев из Украины. Теперь снятие средств с украинских счетов или получение выгоды от любых украинских активов будет засчитываться как доход. В таком случае денежная помощь от Швейцарии будет сокращаться, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет издание SRF.

"60 тыс. беженцев получили статус S, означающий что люди вернутся домой как только война закончится. Все они получали социальное пособие, независимо от активов вроде драгоценностей, банковских счетов и недвижимости в родной стране" , – говорится в материале.

При этом беженцы из других стран в Швейцарии не имеют таких привилегий. Кроме того, получать социальную помощь могли и состоятельные украинцы, что вызывало недовольство в обществе, пишет издание.

Единственным активом, который не будет учитываться в новых правилах станет автомобиль. Его не будут учитывать при расчете новой суммы социальной помощи, т.к. транспорт необходим украинцам для возвращения домой, когда закончится война, отметили власти Швейцарии. Правда, пока что исключение вводится только до конца 2022 года.

Однако часть украинских беженцев освободили от уплаты налогов в Польше. Вместо этого их налоговые отчисления будут направляться в Украину. Речь идет только о сотрудниках тех компаний, у которых нет зарегистрированных представительств в Польше.