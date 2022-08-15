Синегубов: принудительная эвакуация из Харькова и области не ожидается
Сейчас принудительная эвакуация из Харькова и Харьковской области не ожидается. Однако ситуация может меняться в соответствии с вызовами, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорят слова главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова в эфире телемарафона.
"Сейчас принудительной эвакуации не будет. Такого решения еще не принято ни по Харькову, ни по области. У нас только два населенных пункта, откуда идет эвакуация - это Лозовая и Барвенково", - заявил глава Харьковской ОВА.
По словам Синегубова, принудительная эвакуация вводится в случае:
- риска ведения активных боевых действий на этих территориях;
- риска взятия этих территорий в окружение;
- риска наступления врага.
"Касаемо Харькова и населенных пунктов в области, кроме двух названых мной, они под таким риском не находятся, но мы оперативно чувствуем ситуацию и будем реагировать в соответствии с вызовами, которые будут возникать", - добавил Синєгубов.