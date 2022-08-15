Украинский Генштаб отмечает постоянные обстрелы почти по всей линии фронта. В отдельных местах, в частности на Донбассе, российские войска предпринимали попытки продвигаться вперед, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение Генштаба.

Указывается, что на Северском направлении с целью демонстрации своего присутствия и сковывания подразделений Сил обороны враг стрелял из ствольной артиллерии.

На Харьковском направлении противник продолжает уничтожение военных и гражданских объектов из всех средств огневого поражения. Оккупанты задействовали авиацию для ударов возле Верхнего Салтова, Сосновки и Ртищевки.

Враг попытался прорвать оборону ВСУ в направлении Казачья Лопань – Уды. Украинские воины "жестко встретили захватчиков и отбросили назад".

В Славянском направлении враг концентрированным огнем артиллерии безуспешно пытался оттеснить наших защитников в районах Грушувахи, Краснополья, Асеевки и Мазановки. Затем штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение на направлении Довгенькое - Мазановка, успеха не имел, отошел.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы противника у Спирного, Ивано-Дарьевки и Райгородка. Вражеская авиация действовала недалеко от Спорного и Пришиба.

Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались продвинуться в направлениях Ивано-Дарьевки, Выемки и Веселого. Потерпели полную неудачу и хаотично отошли на ранее занятые позиции.

На Бахмутском направлении противник, применением имеющихся средств огневого поражения, пытался создать благоприятные условия для дальнейшего наступления на отдельных участках. Нанес авиаудары вблизи Соледара и Яковловки. Совершил попытку штурмовых действий из района Углегорской ТЭС в направлении населенного пункта Вершина. Понес потери и отошел.

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы районов Красногоровки, Песков, Опросного, Водяного и Марьинки. Также оккупанты нанесли авиационных ударов возле Нью-Йорка, Водяного и Новобахмутовки. Враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении Старомихайловки и Невельского.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов по линии столкновения. Задействовал авиацию для ударов неподалеку от Новомихайловки, Елизаветовки, Щербаков и Волшебного.

Оккупанты попытались наступать на направлениях Славное – Новомихайловка, Солодкое – Водяное, Солодкое – Владимировка, Егоровка – Павловка. Получили жесткий отпор, понесли потери и откатились назад.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и артиллерии разных типов по линии столкновения и в глубине обороны с целью недопущения перегруппировки украинских подразделений и создания ими благоприятных условий для проведения контрнаступления. Враг нанес авиационных ударов недалеко от Андреевки, Мирного, Благодатного и Лозового.