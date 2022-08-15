Зеленский создал совет по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит указ президента №579.

Консультативный совет при президенте образовали с целью:

"Содействия координации мероприятий по вопросам деоккупации, реинтеграции и восстановления территориальной целостности Украины, защиты прав и интересов граждан Украины, преодоления последствий и возмещения вреда, причиненного государству Украина, его гражданам и юридическим лицам в связи с вооруженной агрессией и временной оккупацией РФ части территории Украины, а также проектов и мероприятий в рамках деятельности Крымской платформы".

Согласно указу, руководитель ОП Андрей Ермак должен в месячный срок внести предложения по персональному составу этого Консультативного совета.

Указ вступает в силу с дня опубликования 15 августа.

Основными задачами Консультативного совета являются:

подготовка предложений по приоритетам деятельности Совета;

деятельность в рамках Крымской платформы;

подготовка предложений по усовершенствованию законодательства по вопросам, касающимся деоккупации и реинтеграции Крыма.

Главой Консультативного совета является президент.

Секретарем Совета является постоянный представитель президента в АР Крым.

В состав Совета также входят руководитель ОП, секретарь СНБО, глава СБУ, генпрокурор (по согласию), министры, заместители главы ОП, глава Меджлиса (по согласию) и т.д.