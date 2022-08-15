Кабмин утвердил график перехода торговцев на прием безналичных платежей
Кабинет министров установил крайние сроки оборудования торговых точек средствами приема безналичных платежей, сообщает Новое время.
График перехода торговцев на обязательный прием безналичных платежей расписан с 2023 по 2026 год. Соответствующее постановление Кабмина № 894 от 29 июля опубликовано на Правительственном портале.
Кабмин постановил, что торговцы обязаны обеспечить возможность осуществления безналичных платежей (в т.ч. с использованием электронных платежных средств, приложений, устройств), включая дистанционную продажу:
— с 1 января 2023 года — все торговцы, работающие в населенных пунктах с населением свыше 25 тыс. человек (отменено исключение для торговых предприятий с площадью до 20 кв. м);
— с 1 января 2024 года — торговцы в населенных пунктах с населением от 5 тыс. до 25 тыс. человек;
— с 1 января 2025 года — торговцы в населенных пунктов с населением до 5 тыс. человек.
Все эти изменения не будут касаться: физлиц-предпринимателей на первой группе единого налога; торговцев, которые продают через торговые автоматы или занимаются выездной торговлей; продавцов собственноручно выращенной или выкормленной продукции. Для них крайний срок по приему безналичной оплаты установлен с 1 января 2026 года.
Все вышеперечисленные требования не распространяются на торговцев в районах проведения боевых действий или на территориях, находящихся во временной оккупации (окружении, блокаде).