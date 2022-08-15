ICE: цена газа в Европе превысила пятимесячный максимум

Цена газа в Европе в понедельник, 15 августа, превысила 2 400 долларов за 1 тысячу кубометров впервые с 8 марта, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает лондонская биржа ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2 412 долларов за 1 тысячу кубометров, или 228,895 евро за МВт/ч.

Стоит заметить, что в воскресенье, 14 августа, вечером также наблюдался резкий скачок цены газа - до 2 350 долларов за одну тысячу кубических метров.

Значительный рост цен на газ происходит на фоне сообщений "Газпрома" о том, что экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья с начала 2022 года был сокращен на 34,7 процента.

Напомним, ранее стало известно, что в Германии обеспокоены возможными атаками на объекты энергетического сектора на фоне сокращения поставок российского газа в Европу.