Шольц поставил под сомнение запрет выдачи виз для россиян
Канцлер Германии Олаф Шольц поставил под сомнение запрет выдачи виз для россиян, потому что не хочет усложнять возможности бежать от диктатуры руководства страны, сообщает РБК-Украина.
После встречи с лидерами скандинавских стран в Осло Шольц заявил, что решения, которые принимают в ЕС не должны затруднять выезд из страны россиян, которые бегут от диктатуры.
"Для нас важно то, что мы понимаем, что многие люди бегут из России из — за того, что они не согласны с российским режимом", - сказал он.
Шольц заявил, что их решения не должны сделать невозможным бегство россиян от руководства их страны.
Напомним, что ранее Шольц заявлял, что он против запрета въезда граждан России в ЕС. По его мнению, это война Путина, а не русских.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад закрыть границы для всех россиян.