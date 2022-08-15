Данилов: Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего
В понедельник, 15 августа, президент Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"Обсудили текущую военно-стратегическую обстановку, усиление защиты государства в информационном пространстве и состояние выполнения приказов Верховного Главнокомандующего", — отметил он.
Кроме того, был заслушан доклад о состоянии исполнения решения СНБО Украины о киберобороне государства.
По всем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие решения.