Данилов: Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего

В понедельник, 15 августа, президент Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Обсудили текущую военно-стратегическую обстановку, усиление защиты государства в информационном пространстве и состояние выполнения приказов Верховного Главнокомандующего" , — отметил он.

Кроме того, был заслушан доклад о состоянии исполнения решения СНБО Украины о киберобороне государства.

По всем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие решения.