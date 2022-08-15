Боевики "ДНР" начали судилище над иностранцами, которые защищали Украину
Российские оккупанты угрожают казнить трех иностранцев, которые защищали Украину от полномасштабного вторжения России, сообщает Новое время.
Как сообщают кремлевские пропагандисты из РИА Новости в понедельник, 15 августа, в псевдореспублике «ДНР» «предъявили обвинения» пяти иностранным защитникам Украины: Матиасу Густафссону (Швеция), Вьекославу Пребегу (Хорватия), Джону Хардингу (Британия), Эндрю Хиллу (Британия) и Дилану Хили (Британия).
Террористы «ДНР» называют иностранцев «наемниками» и угрожают казнить трех из них — Густафссона, Пребега и Хардинга. Интерфакс пишет, что следующий этап незаконного судилища над иностранными гражданами начнется в октябре.
В Генштабе ВСУ ранее заявляли, что все иностранные граждане и люди без гражданства, участвующие в боевых действиях в рядах ВСУ, в добровольном порядке приняты на службу по контракту в соответствии с украинским законодательством. На них распространяется правовой статус комбатантов.
Боевики «ДНР» 9 июня объявили, что «приговорили» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, защищавших Украину. Все они вступили в ряды ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения России. В начале июля стало известно, что оккупанты угрожают казнить еще двух британцев — Эндрю Хилла и Дилана Хили. В Лондоне осудили эксплуатацию Россией военнопленных в политических целях.