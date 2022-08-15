Бойцы ССО сорвали попытку прорыва россиян на Бахмутском направлении
Украинские защитники из Сил специальных операций сорвали попытку прорыва оккупантов на Бахмутском направлении, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит страница Сил специальных операций ВСУ, защитники в комментарии УП.
"Когда российские оккупанты сформировали ударно-разведывательную группировку воины ССО уже выдвинулись на перехват противника.
Главной целью было не дать россиянам развернуться в боевые порядки и дальнейшего маневра в сторону позиций сил обороны.
Операторы ССО ударили по врагу как раз тогда, когда тот собрал силы на площади накопления".
Сообщается, что замысел россиян сорвали, а дальнейших попыток запланированного маневра противник не предпринимал.
Вместо этого оккупанты собрали раненых и убитых, за чем наблюдали после удачной атаки украинские воины.
Украинские защитники стреляли из гранатометов РПГ 7в. Официально в ССО не пишут, где сорвали попытку прорыва, но собеседники УП сообщили, что речь идет о Бахмутском направлении.
Когда именно это произошло не сообщается.