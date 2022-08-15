СМИ: количество погибших в результате взрыва в ТЦ в Ереване достигло семи

К вечеру 15 августа количество подтвержденных погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване достигло семи, ищут еще два десятка человек, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн".

Пропавшими без вести считают 21 человека, в том числе 5 граждан Ирана и одну россиянку. По словам родственников пропавших людей, известно, что несколько человек оказались заблокированы в подвальном помещении, но после первого звонка выйти с ними на связь не удавалось.

Родственники пропавших сетуют на медленные темпы поисковых работ. Министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян объяснил это тем, что завалы разбирают осторожно, вручную и применяют технику только тогда, когда проверили, что под ними нет людей.

По его словам, причина возгорания и взрыва пока неизвестна.

За медицинской помощью за все время после взрыва обратилось 62 человека, из них в больницах остаются 12, угрозы для их жизни нет.

Напомним, взрыв произошел утром 14 августа. Предварительно сообщалось, что взрыв произошел на складе фейерверков, новых уточнений об обстоятельствах взрыва не поступало.

Также в этот день поступили сообщения о якобы минировании метрополитена и ряде объектов в столице, в том числе здания парламента.