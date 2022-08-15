Беларускі Гаюн: РФ готовит массированный ракетный удар по Украине из Беларуси

Россия накапливает в Беларуси значительные силы для массированного ракетного удара по Украине, сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, сообщает Новое время.

Активисты на основании спутниковых снимков составили список техники и объектов, которые находятся в белорусской Зябровке, где 11 августа произошел взрыв.

"Анализ обстановки на аэродроме доказывает, что вероятность ракетных обстрелов территории Украины не просто сохраняется, а похоже, что идет подготовка к массированному ракетному удару по территории Украины в ближайшие недели. Об этом говорит и то, что с момента последнего массированного обстрела — 28 июля — с территории Беларуси по Украине не выпущена ни одна ракета" , — заявляет группа.

Группа выяснила, что на аэродроме находятся от 10 до 14 единиц зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф, три радиолокационные станции КАСТА-2Е2 и 48Я6 Подлет, два зенитных комплекса Панцирь. Также там расположен склад боеприпасов с минимумом 15−60 ракет для ЗРК С-300/400. Активисты также выяснили, что российские военные самолеты Ил-76 подвозят ракеты для С-400 в аэропорт Гомель, откуда их везут в Зябровку.

Режим диктатора Александра Лукашенко поддерживает Россию в полномасштабной войне против Украины. Российские оккупационные войска и танки наступали на север Украины с территории Беларуси. Там размещены установки, с которых по городам Украины запускают ракеты. Россия использует для своей полномасштабной агрессии аэродромы и воздушное пространство Беларуси, белорусскую инфраструктуру и больницы, перевозит по белорусской территории свое оружие и технику.