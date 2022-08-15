Облсовет: оккупанты обстреляли районы Днепропетровской области

Российские оккупанты в понедельник, 15 августа, обстреляли Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукащук.

В Telegram он уточнил, что днем армия РФ из РСЗО Ураган обстреляла Зеленодолькую общину и приграничные районы Апосотоловской общины. По его данным, жертв, пострадавших и разрушений нет.

Также приблизительно в шесть вечера оккупанты открыли огонь по Марганецкой общине Никопольского района, добавил Лукащук. По его данным, также обошлось без пострадавших.

Оккупанты обстреливают Никопольский район с территории временно оккупированной Запорожской области, прикрываясь Запорожской АЭС. Власти призывали местных жителей эвакуироваться.