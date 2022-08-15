Телевизор как современный развлекательный центр

Современные телевизоры перестали быть теми, с которыми многие познакомились много лет назад.

Сегодня это многофункциональная техника, имеющая выход в интернет и большое количество функций. Некоторые модели и во﻿все можно сравнивать с полноценными компьютерам и даже планшетами, просматривая видео, открывая браузеры и пользуясь различными сервисами.

При этом не нужно забывать о визуальной составляющей. Появление новых технологий позволяет повысить контрастность и яркость, улучшить цветопередачу и гарантировать качественную картинку. Выбирая телевизоры в интернет-магазине «Фокстрот»,﻿ каждый покупатель столкнется с большим количеством решений. Устройства будут отличаться размерами экранов, диагональю, дополнительным функционалом и даже внешним видом.

Разрешение экрана

Один из ключевых параметров выбора. Производители предлагают несколько вариантов:

1. Full HD. Разрешение 1920 на 1080 пикселей. Оптимальный вариант для просмотра фильмов и телепередач;

2. 4K или Ultra HD. Разрешение в 4 выше, нежели в моделях Full HD. Картинка реалистичная и просто потрясающая;

3. 8К. Наиболее технологичное решение, ведь видео будет выглядеть детализировано, а расширенная палитра оттенков позволит получить максимум удовольствия.

Диагональ экранов от 20 до 70 дюймов. Золотой серединой является показатель в 55 дюймов.

Подключения и порты

Наличие HDMI и USB-портов с поддержкой мультимедиа позволит расширить функционал любого телевизора. Идеально, чтобы было как минимум 3 порта HDMI с версией 2.0, что не ограничивает подключение современных гаджетов и устройств. Для отображения контента 8K необходимо иметь порт HDMI 2.1.

Применение USB является отличным инструментом для просмотра видео, различных фотографий или воспроизведения музыки. Встроенные порты Wi-Fi и Ethernet помогут обеспечить подключение к интернету с гарантией стабильного доступа.

Покупка телевизора

Отличным решением для выбора и покупки телевизора станет магазин «Фокстрот», где представлено несколько десятков моделей на выбор. За счет частых акций и дополнительных скидок создаются приемлемые условия для покупки.

Гарантируется высокое качество продаваемой продукции. Легкость выбора сопровождается большим набором технических характеристик и параметров. Кроме того есть изображения и картинки продаваемой продукции, чтобы визуально оценить телевизоры. Действует доставка в разные города Украины.