Зеленский призывает РФ покинуть ЗАЭС ​​"без всяких условий"

Президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество к новым санкциям против атомной отрасли РФ из-за оружия на территории ЗАЭС. Зеленский призывает РФ покинуть украинскую атомную станцию ​​"без всяких условий", сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение президента.

"Любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может стать ударом и по странам ЕС, и по Турции, и по Грузии, и по странам из более отдаленных регионов. Все зависит только от направления и силы ветра. Если из-за действий России произойдет катастрофа, последствия могут ударить и по тем, кто пока молчит, этот вопрос уже вынесен на самый высокий международный уровень – ООН и МАГАТЭ.

Конечно, российский ядерный шантаж обсуждается и между государствами. Есть соответствующее заявление министров иностранных дел Большой семерки – они четко понимают, что Россия ответственна за этот ядерный кризис. Но нужно переходить от обсуждений и призывов к новым жестким санкциям против России, против "Росатома" и всей атомной отрасли государства-террориста. Все российские силы должны немедленно убраться с территории станции и соседних районов – без всяких условий".

По словам Зеленского, мир многие десятилетия боролся за надлежащий контроль над всеми действиями с ядерными материалами и радиационную безопасность: "И если сейчас миру не хватает силы и решительности, чтобы защитить одну атомную станцию, то это значит, что мир проиграет".

Президент добавил, что шанс не допустить этого проигрыша еще есть.