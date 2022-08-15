Зеленский призывает РФ покинуть ЗАЭС "без всяких условий"
Президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество к новым санкциям против атомной отрасли РФ из-за оружия на территории ЗАЭС. Зеленский призывает РФ покинуть украинскую атомную станцию "без всяких условий", сообщает Украинская правда.
Об этом говорит обращение президента.
"Любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может стать ударом и по странам ЕС, и по Турции, и по Грузии, и по странам из более отдаленных регионов. Все зависит только от направления и силы ветра. Если из-за действий России произойдет катастрофа, последствия могут ударить и по тем, кто пока молчит, этот вопрос уже вынесен на самый высокий международный уровень – ООН и МАГАТЭ.
Конечно, российский ядерный шантаж обсуждается и между государствами. Есть соответствующее заявление министров иностранных дел Большой семерки – они четко понимают, что Россия ответственна за этот ядерный кризис. Но нужно переходить от обсуждений и призывов к новым жестким санкциям против России, против "Росатома" и всей атомной отрасли государства-террориста. Все российские силы должны немедленно убраться с территории станции и соседних районов – без всяких условий".
По словам Зеленского, мир многие десятилетия боролся за надлежащий контроль над всеми действиями с ядерными материалами и радиационную безопасность: "И если сейчас миру не хватает силы и решительности, чтобы защитить одну атомную станцию, то это значит, что мир проиграет".
Президент добавил, что шанс не допустить этого проигрыша еще есть.