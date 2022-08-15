В МВД рассказали о масштабах загрязнения Украины минами и снарядами

Пятая часть территории Украины загрязнена минами и другими неразорвавшимися боеприсами, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире национального телемарафона.

"С начала войны пиротехнические подразделения ГСЧС уже обнаружили, изъяли и обезвредили более 180 тысяч взрывоопасных предметов, была обследована территория площадью более 68 тысяч гектаров. И эта работа не останавливается ни на мгновение" , — сказал он.

Енин отметил, что разминирование деоккупированных территорий продолжается. Например, в Киевской области обезвредили более 60 тысяч боеприпасов и эта работа продолжается.

Ранее Евгений Енин заявил, что на разминирование Украины могут уйти "долгие годы".