В МВД рассказали о масштабах загрязнения Украины минами и снарядами
Пятая часть территории Украины загрязнена минами и другими неразорвавшимися боеприсами, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире национального телемарафона.
"С начала войны пиротехнические подразделения ГСЧС уже обнаружили, изъяли и обезвредили более 180 тысяч взрывоопасных предметов, была обследована территория площадью более 68 тысяч гектаров. И эта работа не останавливается ни на мгновение", — сказал он.
Енин отметил, что разминирование деоккупированных территорий продолжается. Например, в Киевской области обезвредили более 60 тысяч боеприпасов и эта работа продолжается.
Ранее Евгений Енин заявил, что на разминирование Украины могут уйти "долгие годы".