ООН готова вместе с МАГАТЭ приехать на захваченную оккупантами ЗАЭС
ООН готова помочь Международному агентству по атомной энергии с миссией на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС, сообщает Новое время.
Об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик в понедельник, 15 августа, сообщает пресс-служба организации.
В ООН подчеркнули, что МАГАТЭ — независимая организация, которая сама принимает решение о том, как осуществлять свой мандат, а ООН не может блокировать или отменять какие-либо действия агентства.
"…Секретариат ООН полагает, что у него есть логистические и безопасностные возможности в Украине для того, чтобы поддержать любую миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева, если Украина и Россия на это согласятся", — сказал Дюжаррик.
Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.
Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.
Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. В последние две недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС.
Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию.