Иран направил ответ на предложения ЕС по восстановлению ядерной сделки

Власти Ирана направили Евросоюзу (ЕС) ответ на предложения по восстановлению ядерной сделки. Об этом, со ссылкой на Al Jazeera, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Содержание послания неизвестно.

Утверждается, что ответ передан верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, который в начале августа представил участникам переговоров свой проект соглашения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Тегеран, как сообщается, ждет ответ от Брюсселя в течение двух дней.

Ранее глава ядерного агентства Ирана Махаммад Эслами заявил, что они имеют технические возможности для создания ядерного оружия.

Одновременно указал, что такой задачи нет на повестке дня. Чиновник также добавил, что между Ираном и МАГАТЭ налажено конструктивное сотрудничество, "которое действует без сбоев". К слову, пока неизвестно, каков ядерный потенциал Ирана.