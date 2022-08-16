Госдеп: Конгрессмены США продолжат посещать Тайвань, несмотря на протесты Китая
Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что делегации конгресса США продолжат совершать визиты на Тайвань вопреки протестам Пекина, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
По его словам, подобные визиты полностью вписываются в политику "единого Китая", которой придерживается американское руководство "уже долгое время".
"Делегации конгресса США совершали визиты на Тайвань на протяжении десятилетий и продолжат делать это", - сказал он.
Напомним, в пятницу делегация Конгресса США прилетела с визитом на Тайвань. Политики планировали находиться на острове до 15 августа. В ходе визита американцы встретились с лидерами Тайваня. Делегацию США возглавил сенатор Эд Марки (Демократическая партия).
Как известно, приезд на Тайвань американской делегации во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси в начале августа привел к очередному витку напряженности между Вашингтоном и Пекином.
Новость о визите Пелосе была в топе у всех мировых СМИ, за ее самолетом следили буквально в онлайн режиме. Китайские власти пытались напомнить США о своем суверенитете над Тайванем и заявляли, что приезд спикера Палаты представителей является прямым его нарушением. В подкрепление своей позиции китайские войска проводили учения возле Тайваня, в целях безопасности визит Пелоси прикрывал американский флот.
В итоге ее приезд все-таки состоялся, она встретилась с руководством Тайваня, заявила о поддержке и благополучно покинула остров. Но Китай все же ввел против нее санкции.