ISW: В пророссийских силах, воюющих в Украине, произошел раскол
Аналитики Института изучения войны (ISW) заявили о расколе в пророссийских силах, воюющих в Украине, сообщает Украинская правда.
По имеющейся информации, бойцы вооруженных формирований так называемой "ЛНР" отказались продолжать боевые действия в Донецкой области и жаловались на изнурительные темпы наступления за пределами Луганской области.
Ключевые выводы аналитиков института:
- Видео, на котором военнослужащие так называемой "ЛНР" отказываются воевать в Донецкой области, свидетельствует о расколе между пророссийскими силами.
- Российские силы совершили несколько ограниченных наземных штурмов к северо-западу от Славянска.
- Оккупанты провели многочисленные наступательные операции к востоку и юго-востоку от Северска и к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.
- Захватчики продолжали вести наступательные действия на северо-запад, запад и юго-запад от Донецка.
- Российские войска совершили ограниченный наземный штурм к северу от Харькова.
- Российские и украинские войска продолжали обмениваться обвинениями в обстреле Запорожской АЭС.
- Власти Санкт-Петербурга официально опровергли вызов местных мужчин в военкоматы для обсуждения контрактной службы.
- Российские оккупационные власти продолжили подготовку к интеграции оккупированных территорий Украины в состав России.