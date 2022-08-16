ISW: В пророссийских силах, воюющих в Украине, произошел раскол

Аналитики Института изучения войны (ISW) заявили о расколе в пророссийских силах, воюющих в Украине, сообщает Украинская правда.

По имеющейся информации, бойцы вооруженных формирований так называемой "ЛНР" отказались продолжать боевые действия в Донецкой области и жаловались на изнурительные темпы наступления за пределами Луганской области.

Ключевые выводы аналитиков института: